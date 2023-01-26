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01:30, 26 января 2023Мир

США призвали украинских военных держать боевой темп с улучшением погоды

В Белом доме призвали военных ВСУ удерживать боевой темп с улучшением погоды

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

США рассчитывают, что военные Вооруженных Сил Украины (ВСУ) не будут снижать боевой темп с улучшением погоды. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он предположил, что российские подразделения весной захотят нарастить интенсивность спецоперации. Мы хотим убедиться, что украинцы не только смогут удерживать такой же темп, но имели возможность задавать свой", — сказал чиновник.

25 января власти США приняли решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Помимо этого, Вашингтон также предоставит Киеву запчасти и оборудование для танков.

После этого советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев может получить от Запада все что угодно, кроме ядерного оружия. Он рассказал, что после получения танков Украина будет пытаться выбить у стран НАТО истребители четвертого поколения.

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Марина Совина
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