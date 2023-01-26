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00:20, 26 января 2023Бывший СССР

В Киеве рассказали о способности выбить у Запада любое оружие

Советник Минобороны Украины Сак заявил о планах добиваться поставок Киеву истребителей

Фото: David W Cerny / Reuters

Киев может получить от Запада все что угодно, кроме ядерного оружия. Об этом агентству Reuters заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

«Нам не хотели давать тяжелую артиллерию — потом дали. Затем не хотели давать системы HIMARS — теперь дали. Нам не хотели давать танки, теперь нам дают танки», — сказал чиновник.

Сак рассказал, что теперь Киев будет пытаться выбить у стран НАТО истребители западного производства. При этом, по его словам, Украина рассчитывает на поставки самолетов четвертого поколения.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Вашингтон предоставит Киеву запчасти и оборудование для танков, а также боеприпасы для них.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что американские танки М1 Abrams смогут лишь затянуть боевые действия и отсрочить поражение Украины. Эксперт отметил, что ответить на данный шаг США должна российская военная промышленность, увеличив свои поставки танков, а также органы военного управления, которые планируют создание новых укомплектованных частей и соединений. «Наша главная задача — жечь танки», — сказал он.

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Марина Совина
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