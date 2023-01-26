В Киеве рассказали о способности выбить у Запада любое оружие

Советник Минобороны Украины Сак заявил о планах добиваться поставок Киеву истребителей

Киев может получить от Запада все что угодно, кроме ядерного оружия. Об этом агентству Reuters заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

«Нам не хотели давать тяжелую артиллерию — потом дали. Затем не хотели давать системы HIMARS — теперь дали. Нам не хотели давать танки, теперь нам дают танки», — сказал чиновник.

Сак рассказал, что теперь Киев будет пытаться выбить у стран НАТО истребители западного производства. При этом, по его словам, Украина рассчитывает на поставки самолетов четвертого поколения.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Вашингтон предоставит Киеву запчасти и оборудование для танков, а также боеприпасы для них.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что американские танки М1 Abrams смогут лишь затянуть боевые действия и отсрочить поражение Украины. Эксперт отметил, что ответить на данный шаг США должна российская военная промышленность, увеличив свои поставки танков, а также органы военного управления, которые планируют создание новых укомплектованных частей и соединений. «Наша главная задача — жечь танки», — сказал он.