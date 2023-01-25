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23:45, 25 января 2023Мир

Влияние танков М1 Abrams на ход СВО оценили

Военный эксперт Шурыгин заявил о затягивании боевых действий поставкой танков М1 Abrams
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: РИА Новости

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что американские танки М1 Abrams смогут лишь затянуть боевые действия и отсрочить поражение Украины. Об этом он заявил, комментируя сообщение Пентагона о предстоящей отправке Киеву 31 единицы этих бронемашин. Слова Шурыгина приводит «Общественная служба новостей».

Эксперт отметил, что ответить на данный шаг США должна российская военная промышленность, увеличив свои поставки танков, а также органы военного управления, которые планируют создание новых укомплектованных частей и соединений. «Наша главная задача — жечь танки», — сказал Шурыгин.

Он указал, что кроме танков Киеву передают десятки тысяч снарядов и сотни бронемашин. «Фактически Украина находится под непрерывной накачкой вооружением с одной только задачей — любой ценой нанести России военное поражение», — заключил эксперт.

Ранее другой военный эксперт Виктор Мураховский объяснил непригодность танков НАТО для боев на Украине. Он назвал две основные причины: дальность боя и габариты западных бронемашин.

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Екатерина Подвигина
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