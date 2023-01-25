Названа причина бесполезности танков НАТО в боях на Украине

Военный эксперт Мураховский объяснил непригодность танков НАТО для боев на Украине

Танки стран НАТО, которые планируется передать украинским войскам, плохо подходят для Украины. Об этом заявил один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Мураховского, исследования военных специалистов США для европейского театра военных действий (ТВД), который включает и Украину, показывают, что 55 процентов этой территории считается закрытой местностью с дальностью прямой видимости менее 500 метров.

В пределах тысячи метров на европейском ТВД находится 45 процентов от всех расстояний прямой видимости, в пределах 1500 метров — 17 процентов, на долю дистанций до 2000 и 2500 метров — всего 16 процентов. Также танки стран НАТО, в отличие от российских, не оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. Учитывая эти два фактора, броня этих танков будет уверенно пробиваться снарядами российских пушек 2А46 и даже противотанковых орудий МТ-12 «Рапира».

Ранее о решении отправить Киеву танки объявили США и ФРГ. Так, Соединенные Штаты направят 31 танк Abrams. В новый пакет военной помощи также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей. Правительство Германии озвучило решение отправить 14 танков Leopard 2. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.