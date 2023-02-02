Лавров заявил о нежелании Запада принудить Украину к переговорам

Глава МИД России Лавров заявил, что Запад увел Украину с переговорного процесса

Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, отказ от переговоров, который совершила Украина под давлением Запада, произошел в тот момент, когда возможность закончить конфликт политическим путем все еще была.

«С тех пор никто не попытался даже убедить киевский режим в необходимости вести переговоры», — сказал Лавров, отметив, что сейчас Россия действует тем же образом, что и Запад, который обещал Украине победу на поле боя.