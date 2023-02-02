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10:57, 2 февраля 2023Бывший СССР

Лавров высказался о задачах российских военных на СВО

Лавров заявил, что военным на СВО необходимо минимизировать потери

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российским военным необходимо выполнять свои обязанности и постараться минимизировать потери, а не размышлять, когда все закончится. О таких задачах солдат во время специальной военной операции (СВО) высказался глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По его словам, и дипломаты, и военные сейчас «решают важнейшие задачи обеспечения нашей самостоятельности и обеспечения интересов нашей культуры». Лавров также отметил, что сейчас все хотят, чтобы конфликт с Украиной закончился, однако «временной фактор — не главный». Он считает, что прежде всего важен фактор качества тех итогов, которые дипломаты и военные «обеспечивают для нашего народа» и тех людей, которые многие годы были лишены культуры России из-за Киева и его действий, поощряемых Западом.

Помимо этого, Лавров заявил о нежелании Запада подталкивать власти Украины к переговорам с Россией. Министр считает, что Запад не хочет переговорного процесса Москвы и Киева.

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Варвара Кошечкина
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