Лавров предрек провал планам Запада на Украине

Лавров: ВС России принимают все меры, чтобы планы Запада на Украине не осуществились

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы (ВС) страны принимают все необходимые меры, чтобы планам Запада на Украине не суждено было сбыться. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте российского дипведомства.

По словам Лаврова, на Западе развиваются дискуссии о дальнейшем предоставлении Киеве более серьезных вооружений, включая наступательную технику. «Мы все это видим и не просто наблюдаем, но принимаем необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для нашей безопасности», — заявил он по итогам переговоров с турецким коллегой.

Министр подчеркнул, что несмотря на попытки оправдать свои действия западные страны прекрасно осознают, что НАТО давно вовлечена в гибридную войну против Москвы. ВС России делают все необходимое, чтобы планы Запада обернулись провалом и никогда не сбылись.

«И они не сбудутся», — заключил он.

Также в ходе пресс-конференции Лавров подтвердил, что получил «некое послание», касающееся обстановки на Украине, от американского коллеги Энтони Блинкена. При этом министр подчеркнул, что Москва готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование конфликта «в его всеобъемлющем контексте».