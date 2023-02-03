Пригожин призвал Зеленского продолжать бороться за Артемовск

Пригожин призвал Зеленского не выводить войска из Артемовска и биться до конца

Бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска (украинское название города — Бахмут) и продолжать борьбу. Слова предпринимателя приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

«Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого», — обратился к украинскому лидеру Пригожин. По его словам, сражение за Артемовск является главным событием войны.

Бизнесмен добавил, что решение о выводе войск станет проявлением трусости, вследствие чего Зеленского перестанут уважать. Он отметил, что жители Украины не простят президенту сдачу Артемовска частной военной структуре, подчеркнув, что необходимо бороться до конца.

Ранее Зеленский заявил об отказе сдавать Артемовск. «Будем бороться, сколько сможем», — сообщил он.