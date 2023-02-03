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22:16, 3 февраля 2023Россия

Пригожин призвал Зеленского продолжать бороться за Артемовск

Пригожин призвал Зеленского не выводить войска из Артемовска и биться до конца
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска (украинское название города — Бахмут) и продолжать борьбу. Слова предпринимателя приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

«Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого», — обратился к украинскому лидеру Пригожин. По его словам, сражение за Артемовск является главным событием войны.

Бизнесмен добавил, что решение о выводе войск станет проявлением трусости, вследствие чего Зеленского перестанут уважать. Он отметил, что жители Украины не простят президенту сдачу Артемовска частной военной структуре, подчеркнув, что необходимо бороться до конца.

Ранее Зеленский заявил об отказе сдавать Артемовск. «Будем бороться, сколько сможем», — сообщил он.

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Варвара Кузьмина
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