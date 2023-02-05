Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о боях за южные кварталы Артемовска

Боец ЧВК «Вагнер» заявил о тяжелых городских боях за южные кварталы Артемовска

За южные кварталы Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) идут тяжелые городские бои, в которые Киев бросает все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, российские бойцы в последний раз видели наемников в начале января, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) «уперлись уже конкретно». «Огневые точки противника знаем. Сегодня ночью хорошо отработали — заняли позицию, парни продвинулись», — заявил боец.

В городских боях на юге Артемовска вагнеровцам пока приходится сталкиваться не с иностранными наемниками, а с регулярными частями ВСУ, в составе которых украинцев, призванных по мобилизации, в связи с большими потерями.

Боец группы «Вагнер» добавил, что украинская артиллерия продолжает наносить удары по наступающим российским силам, однако наблюдается тенденция к снижению их количества.

Ранее проект WarGonzo сообщил, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Кроме того, имеется подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города. С востока вагнеровцы наступают со стороны Соледара. Таким образом, Артемовск уже взят российскими военными в полукольцо.

