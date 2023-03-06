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15:11, 6 марта 2023Бывший СССР

Киев принял решение по Артемовску

Офис президента Украины Зеленского сообщил о решении Киева продолжить оборону Артемовска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Киев продолжит оборону Артемовска (украинское название — Бахмут). Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

Согласно публикации, Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому, стоит ли продолжать оборону Артемовска.

И Залужный, и Сырский, как утверждается, выступили за продолжение оборонительной операции и запланировали усилить позиции ВСУ в городе.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным. По заявлению журналистов, главком ВСУ предлагал начать отвод войск из города еще несколько недель назад.

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Алевтина Запольская
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