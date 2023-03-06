Стало известно о разногласиях между Зеленским и Залужным из-за Артемовска

Bild: ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным

Ситуация вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) вызвала разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой источники.

По информации издания, причиной пререканий стало то, что президент и главнокомандующий имеют «принципиально разные взгляды» на происходящее. Так, отмечается, что Залужный рекомендовал подумать об отступлении украинских сил из города «по тактическим соображениям» еще несколько недель назад.

Сами украинские власти заявили, что считают верным решение продолжать удерживать Артемовск. Однако, как сказал неназванный украинский военный аналитик, «подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город продолжают удерживать».