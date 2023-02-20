Зеленский высказался о защите Артемовска любой ценой

Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут защищать Артемовск (украинское название — Бахмут) любой ценой и до последнего солдата, поскольку это не самый большой город. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие… в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно», — высказался Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские военные сопротивляются, готовя в это время следующее контрнаступление.

Также Зеленский прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о нежелании видеть Россию «разгромленной». По его мнению, французский лидер «тратит время», поскольку «это будет бесполезный диалог». Также Зеленский добавил, что «пришел к выводу, что мы не в силах изменить позицию России».

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром России. При этом глава государства указал на необходимость того, чтобы «украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров».