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16:18, 18 февраля 2023Россия

В ДНР заявили об улучшении российских позиций близ Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин заявил об улучшении российских позиций в районе Артемовска

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Российские военные смогли улучшить свои позиции в районе города Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в субботу, 18 февраля, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Артемовск продолжают освобождать», — заявил Пушилин.

По его словам, на данный момент российским войскам уже удалось освободить населенный пункт Прасковьевка и таким образом приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр, которая является путем снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Она на самом деле одна дорога, но она разветвленная, то есть ее нужно перекрыть, и тогда мы приблизим освобождение Артемовска очень серьезно, кратно, можно сказать», — пояснил врио главы ДНР.

Ранее 18 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что снабжение группировки ВСУ в Артемовске практически заблокировано. Он отметил, что населенный пункт оказался в оперативном окружении, а российские военнослужащие продолжают активное наступление.

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Варвара Кошечкина
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