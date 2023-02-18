В ДНР сообщили о блокировке снабжения военных ВСУ в Артемовске

Врио главы ДНР: снабжение украинских группировок в Артемовске практически заблокировано

Снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название города — Бахмут) практически заблокировано. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в разговоре с ТАСС.

По его словам, населенный пункт оказался в оперативном окружении, а российские военнослужащие продолжают активное наступление. Гагин отметил, что в городской черте ведутся крупные боевые столкновения.

Ранее бывший замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ начали переброску нескольких своих батальонов на артемовское направление.

Помимо этого, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что ВСУ прокладывают новую дорогу для снабжения Артемовска. Он указал, что трасса Славянск — Артемовск находится под контролем российских военных, но «противник уже наваливает новую дорогу по полям, для того чтобы обеспечить подвоз и в Артемовск, и на окраины».