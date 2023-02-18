Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:50, 18 февраля 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о блокировке снабжения военных ВСУ в Артемовске

Врио главы ДНР: снабжение украинских группировок в Артемовске практически заблокировано

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название города — Бахмут) практически заблокировано. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в разговоре с ТАСС.

По его словам, населенный пункт оказался в оперативном окружении, а российские военнослужащие продолжают активное наступление. Гагин отметил, что в городской черте ведутся крупные боевые столкновения.

Ранее бывший замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ начали переброску нескольких своих батальонов на артемовское направление.

Помимо этого, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что ВСУ прокладывают новую дорогу для снабжения Артемовска. Он указал, что трасса Славянск — Артемовск находится под контролем российских военных, но «противник уже наваливает новую дорогу по полям, для того чтобы обеспечить подвоз и в Артемовск, и на окраины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Российская группировка войск нанесла комплексное огневое поражение ВСУ в ЛНР
Москвичам пообещали «мужские морозы» на 23 февраля
Боррель выразил Сербии недовольство из-за невведения санкций против России
В Японии заявили о способности ракеты КНДР достичь территории США
Российский «Адмирал Кузнецов» завершат выводить из дока
Известный журналист поблагодарил бывшую жену Высоцкого за неприятную встречу
Стало известно о повреждении военного объекта на западе Украины
Стало известно о желании лишить Великобританию теннисных турниров из-за россиян
В ДНР сообщили о блокировке снабжения военных ВСУ в Артемовске
Минобороны отчиталось о ведении боев на херсонском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.