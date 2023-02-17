Стало известно о переброске украинских батальонов к Артемовску

Безсонов заявил о начале переброски нескольких батальонов ВСУ на артемовское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переброску нескольких своих батальонов на артемовское направление. Об этом сообщил в Telegram бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, о начале перегруппировки украинских войск стало известно разведке. Точные координаты передислокации, а также количество солдат, переброшенных на данное направление, не уточняются.

Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ прокладывают новую дорогу для снабжения Артемовска (украинское название города — Бахмут). Он указал, что трасса Славянск — Артемовск находится под контролем российских военных, но «противник уже наваливает новую дорогу по полям, для того чтобы обеспечить подвоз и в Артемовск, и на окраины».

17 февраля глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ удержат за собой Артемовск.