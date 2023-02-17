Киев пообещал удержать Артемовск

Глава МИД Украины Кулеба пообещал, что ВСУ удержат за собой Артемовск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) удержат за собой Артемовск (украинское название Бахмут), заявил глава министерства иностранных дел (МИД) страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкой медиагруппе Funke.

«Они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») удержат Бахмут. Те, кто жалуется на слишком большие потери при обороне, не должны забывать: если мы отступим, следующий город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли», — сказал Кулеба.