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14:41, 17 февраля 2023Бывший СССР

Киев пообещал удержать Артемовск

Глава МИД Украины Кулеба пообещал, что ВСУ удержат за собой Артемовск

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) удержат за собой Артемовск (украинское название Бахмут), заявил глава министерства иностранных дел (МИД) страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкой медиагруппе Funke.

«Они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») удержат Бахмут. Те, кто жалуется на слишком большие потери при обороне, не должны забывать: если мы отступим, следующий город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли», — сказал Кулеба.

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Алевтина Запольская
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