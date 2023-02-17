Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:16, 17 февраля 2023Бывший СССР

Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по поставкам истребителей

Глава МИД Украины Кулеба: договоренностей по поставкам истребителей нет ни с одной страной

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ali Stewart / Handout / Reuters

Договоренностей о поставке истребителей Украине нет ни с одной страной, заявил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкой медиагруппе Funke.

«До сих пор ни одна страна не взяла на себя обязательств по поставке истребителей», — сказал Кулеба.

Он отметил, что Киев больше всего заинтересован в машинах из США, Великобритании, Франции и Германии, поскольку эти государства имеют наибольшие производственные мощности и авиапарк.

14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на встречу стран НАТО в Брюсселе в нагрудном платке цвета хаки, на котором изображен советский истребитель Су-27. Он пояснил журналистам, что в Киеве надеются получить боевые самолеты «с неба».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Севастополе в районе ТЭС сбили беспилотник
«Роскосмос» пообещал начать проектировать новые спутники для Арктики
Невинно осужденный на пожизненный срок мужчина вышел на свободу через 28 лет
Протезист оценил перспективы Костомарова вернуться на лед
Минобороны показало артдуэль кочующих минометов России с артиллеристами ВСУ
Эмили Ратаковски снялась в купальнике и вызвала споры в сети
Байдена обвинили в подготовке жуткой концовки конфликта на Украине
Глава приграничного региона России рассказал о сильных взрывах над Белгородом
Пьяный россиянин устроил GTA-заезд на снегоходе по асфальту и попал на видео
В ЛНР заявили о подготовке Украиной могил для погибших солдат под Артемовском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.