Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по поставкам истребителей

Глава МИД Украины Кулеба: договоренностей по поставкам истребителей нет ни с одной страной

Договоренностей о поставке истребителей Украине нет ни с одной страной, заявил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью немецкой медиагруппе Funke.

«До сих пор ни одна страна не взяла на себя обязательств по поставке истребителей», — сказал Кулеба.

Он отметил, что Киев больше всего заинтересован в машинах из США, Великобритании, Франции и Германии, поскольку эти государства имеют наибольшие производственные мощности и авиапарк.

14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на встречу стран НАТО в Брюсселе в нагрудном платке цвета хаки, на котором изображен советский истребитель Су-27. Он пояснил журналистам, что в Киеве надеются получить боевые самолеты «с неба».