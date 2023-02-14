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16:05, 14 февраля 2023Бывший СССР

Резников привез в Брюссель платок с рисунком Су-27

Министр обороны Украины Резников привез в Брюссель платок с рисунком советского Су-27

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на встречу стран НАТО в Брюсселе в нагрудном платке цвета хаки, на котором изображен советский истребитель Су-27. В ролике, размещенном шотландской журналисткой издания Deutsche Welle Роузи Берчард в Twitter (телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом), можно увидеть, как политик идет мимо журналистов.

Остановившись перед ними, он спросил: «Что это? Вы видите?» Когда репортеры подтвердили, что на платке нарисован истребитель, у Резникова уточнили, откуда Украина планирует получить боевые самолеты. В ответ глава ведомства посмотрел вверх и ответил: «С неба».

Во вторник, 14 февраля, в Брюсселе началось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Прибывший на переговоры Резников в том числе встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Одной из главных тем станут поставки Киеву боевых самолетов, произведенных на Западе.

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Алевтина Запольская
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