Макрон отказался считать разгром России позицией Франции

Макрон заявил, что Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна никогда не выступала и не будет выступать за разгром России. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

По словам Макрона, некоторым хотелось бы «в первую очередь разгромить Россию» и «атаковать ее на собственной территории». «Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции», — отметил он.

Французский президент подчеркнул необходимость того, чтобы «украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров». При этом он также выразил мнение, что «ни одной из сторон не удастся добиться полной победы». Кроме того, Макрон считает, что Украина «самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий», добавляет издание.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что необходимо найти силу и смелость для выстраивания диалога с Россией, так как без этого мир в Европе невозможен. При этом он посчитал, что сейчас не время для этого диалога.