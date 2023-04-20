Минобороны сообщило о пресечении попыток ВСУ контратаковать в Артемовске

Минобороны РФ: подразделения ВДВ блокировали Артемовск с северной и южной окраин

Штурмовые отряды за сутки освободили еще три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин», — говорится в сообщении. Кроме того, были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать позиции штурмовых отрядов, добавили в российском ведомстве.

Бои за Артемовск продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ не отступают из Артемовска, и российским военным приходится участвовать в ожесточенных боях за каждый дом и улицу.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.