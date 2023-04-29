Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым, не раскрывая сроков и подробностей. От чего зависит его успех?

Президент Украины Зеленский в интервью Yle анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Yle и другим скандинавским новостным агентствам анонсировал контрнаступление Вооруженных сил страны (ВСУ) на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева.

Украинский лидер отметил, что успех ВСУ будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.

Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение. Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски Третьей мировой войны Владимир Зеленский президент Украины

Несмотря на свои надежды на успех, Зеленский предупредил, что война может продолжаться годами или даже десятилетиями. Хотя президент не раскрыл никаких подробностей или сроков контратаки, считается, что она запланирована на конец весны или начало лета.

Ранее готовящееся контрнаступление ВСУ прокомментировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он выразил в нем уверенность и спрогнозировал завершение конфликта на Украине в 2024 году.

7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступательные действия ВСУ на фронте могут начаться в ближайшие недели. В вопросе возвращения контроля над Крымом Киев должен прислушиваться к мнению украинского народа, заметил американский политик.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что у Украины есть несколько планов анонсированного контрнаступления.

Минобороны Украины заявило о готовности к контрнаступлению

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы страны готовы к контрнаступлению и ждут соответствующего решения командования.

Мы готовы, как только будут воля божья, позволит погода, и будет решение командования Алексей Резников министр оброны Украины

Министр отметил, что помимо получения вооружения украинские военнослужащие должны уметь владеть техникой. По его словам, ВСУ получили достаточно современное вооружение: танки Leopard II, Challenger, также Запад передал Киеву Abrams, но они, вероятно, не успеют прибыть к началу наступления.

До этого Резников утверждал, что контрнаступление украинских войск начнется скрытно. По его словам, украинцам не стоит ждать начала операции и завышать планку на этот счет — наступление планируют начать раньше, чем об этом станет известно общественности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидаемое контрнаступление не следует считать последней битвой. Министр подчеркнул, что решающей для ВСУ битвой будет «та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий».

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в свою очередь выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями, а заявления в Киеве о готовящемся контрнаступлении далеки от реальности.

В офисе Зеленского заявили о праве Украины уничтожать все в Крыму, ДНР и ЛНР

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 25 апреля заявил, что Украина имеет право уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Таким образом он прокомментировал публикацию Washington Post о том, что украинские войска планировали нанести удары по территории России, однако отказалась от этих планов по просьбе США.

Подоляк отметил, что для Украины, которая зависит от полного взаимодействия с партнерами в вопросах поставок вооружения и его использования, нет необходимости в подобных действиях, у нее в приоритете другие цели.

Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова назвала призывом к геноциду слова советника главы офиса президента Украины.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, оценивая заявление Подоляка, подчеркнул, что президента Украины Владимира Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский процесс.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, Украина говорит о том, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — это ее территории, поэтому заявление советника главы офиса президента страны о праве уничтожить все на этих землях говорит о готовности Киева бомбить собственных граждан.