В России ответили на слова Украины о праве уничтожить все в Крыму и Донбассе

Депутат Журова: Киев готов бомбить собственных граждан

Украина говорит о том, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — это ее территории, поэтому заявление советника главы офиса президента страны о праве уничтожить все на этих землях говорит о готовности Киева бомбить собственных граждан, отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев имеет право уничтожать все, что находится в Крыму, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Понятно, что он имеет в виду то, что Киев и те, кто с ним согласны, считают эти территории Украиной. Поэтому они говорят о праве разрушать объекты не на территории России, а на своей собственной. То есть они сами себе стреляют в ногу и готовы, не считая, что это нарушение в том числе международного права, бомбить по собственным гражданам», — заявила Журова.

Помимо этого, я думаю, что такими заявлениями они нас провоцируют Светлана Журова депутат Госдумы

Ранее в Минобороны России заявили, что атаки Вооруженных сил Украины на Крым чреваты негативными последствиями — в частности, они угрожают продлению зерновой сделки.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о продлении зерновой сделки, заявил, что оценивает такую возможность как неблагоприятную. По его словам, Москва продолжает наблюдать за событиями вокруг соглашения.

