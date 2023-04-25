В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки

Пресс-секретарь Песков: обстоятельства складываются не в пользу продления зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценивает возможность продления зерновой сделки как неблагоприятную. При этом он подчеркнул, что Москва продолжает наблюдать за событиями вокруг соглашения, пишет РИА Новости.

«Дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы», — пояснил Песков, добавив, что пока обстоятельства складываются не в пользу ее продления.

Соглашение, которое подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Как говорили в МИД России и в Кремле, именно это условие выполнено не было.