На Украине заявили о праве Киева уничтожать все в Крыму и Донбассе

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о праве уничтожать все в Крыму и Донбассе

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Его слова, прозвучавшие в телеэфире, приводит РИА Новости.

Подоляк сказал, что у Украины нет необходимости наносить удары по Москве. Сейчас, по его словам, у Киева другие приоритетные цели. Это все, что что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме этого, советник главы офиса президента убежден, что такие действия гарантируются Украине международным правом. «То есть юридически имеем право уничтожать все, Тут нет ни одной юридической претензии к нам», — сказал Подоляк.

Ранее Подоляк опроверг утечку о планах Киева нанести удар по Москве в годовщину начала спецоперации (СВО). Он отметил, что правительство Украины подходит к военным действиям «с железной математической логикой», и напомнил о необходимости Киева получить ракеты большой дальности и различные типы самолетов для сопротивления Российской армии.