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18:48, 24 апреля 2023Бывший СССР

В Киеве опровергли утечку о планах ударить по Москве в годовщину СВО

Подоляк опроверг планы Украины нанести удар по территории России в годовщину начала СВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter опроверг утечку о планах Киева нанести удар по Москве в годовщину начала спецоперации (СВО).

«Подобные публикации с обязательной ссылкой на "анонимные источники" выполняют только одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, как будто Украина неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой взрослым опасно доверять серьезное оружие», — написал он.

Подоляк добавил, что правительство Украины подходит к военным действиям «с железной математической логикой», и напомнил о необходимости Киева получить ракеты большой дальности и различные типы самолетов для сопротивления российской армии.

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Алевтина Запольская
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