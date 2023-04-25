В Минобороны России раскрыли последствия атак на Крым

Минобороны России: атаки ВСУ на Крым угрожают продлению зерновой сделки

Атака безэкипажных катеров на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе грозит негативными последствиями. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

В Минобороны раскрыли последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым и заявили, что они угрожают продлению зерновой сделки. «Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая текущего года», — отметили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность продолжения зерновой сделки. Он исключил такое развитие событий без соблюдения условий договоренности.

24 апреля в Севастополе была сбита атака двух надводных беспилотников. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. Дроны возле Севастополя заметили в 3.30 утра. В результате один дрон был уничтожен, второй взорвался сам.

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.