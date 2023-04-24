Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:04, 24 апреля 2023Россия

В Кремле оценили возможность продолжения зерновой сделки

Песков исключил продолжение зерновой сделки без выполнения ее условий
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для продолжения зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.

Песков оценил возможность продолжения зерновой сделки и исключил подобное решение без соблюдения договоренностей. «Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий», — подчеркнул он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления за заседании Совета Безопасности (СБ) ООН призвал исполнять российскую часть зерновой сделки. «...Такое сотрудничество необходимо для обеспечения большей безопасности и процветания для всех», — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в стремлении эксплуатировать «черноморскую инициативу». По ее мнению, Украина намерена получить максимальную прибыль от соглашения, поэтому не гнушается злоупотреблениями процедурой и взятками с судовладельцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прорыве обороны ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске
Названа сумма переданных Евросоюзом вооружений Украине
Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
Лавров оценил идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Названы сроки принятия Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций
Боррель назвал условия ЕС для сотрудничества с другими странами
В МИД России оценили заседание Совбеза ООН под председательством Лаврова
В США уволили еще одного известного телеведущего
Байден пообещал вскоре озвучить решение о выдвижении кандидатом на выборы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.