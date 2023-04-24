В Кремле оценили возможность продолжения зерновой сделки
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для продолжения зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.
Песков оценил возможность продолжения зерновой сделки и исключил подобное решение без соблюдения договоренностей. «Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий», — подчеркнул он.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления за заседании Совета Безопасности (СБ) ООН призвал исполнять российскую часть зерновой сделки. «...Такое сотрудничество необходимо для обеспечения большей безопасности и процветания для всех», — подчеркнул он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в стремлении эксплуатировать «черноморскую инициативу». По ее мнению, Украина намерена получить максимальную прибыль от соглашения, поэтому не гнушается злоупотреблениями процедурой и взятками с судовладельцев.