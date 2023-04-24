В Кремле оценили возможность продолжения зерновой сделки

Песков исключил продолжение зерновой сделки без выполнения ее условий

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для продолжения зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.

Песков оценил возможность продолжения зерновой сделки и исключил подобное решение без соблюдения договоренностей. «Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий», — подчеркнул он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления за заседании Совета Безопасности (СБ) ООН призвал исполнять российскую часть зерновой сделки. «...Такое сотрудничество необходимо для обеспечения большей безопасности и процветания для всех», — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в стремлении эксплуатировать «черноморскую инициативу». По ее мнению, Украина намерена получить максимальную прибыль от соглашения, поэтому не гнушается злоупотреблениями процедурой и взятками с судовладельцев.

