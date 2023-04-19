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08:02, 19 апреля 2023Мир

МИД РФ заявил о стремлении Киева вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу»

МИД РФ: Киев стремится вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу», не гнушаясь взяток

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Киеве стремятся вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу», заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Как уточнили в МИД, украинская сторона не гнушается злоупотреблениями процедурой и взятками с судовладельцев. Захарова напомнила, что на площадке Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле возникают сложности с регистрацией судов и инспекциями.

Дипломат уточнила, что в Киеве отбросили «гуманитарные соображения, но даже элементарные приличия». «Стремятся вовсю эксплуатировать черноморскую инициативу, не гнушаясь ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев», — подчеркнула она. По ее словам, Украина хочет получить максимальную прибыль.

Захарова добавила, что Киев виновен в сложностях с инспекцией судов в рамках зерновой сделки.

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Марина Совина
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