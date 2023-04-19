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08:00, 19 апреля 2023Мир

МИД России обвинил Украину в создании сложностей по зерновой сделке

Представитель МИД Захарова обвинила Киев и ООН в создании сложностей по зерновой сделке

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

В Совместном координационном центре в Стамбуле действительно есть сложности с регистрацией новых судов в рамках зерновой сделки. Но в этом виновны лишь представители Киева и ООН, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

По словам Захаровой, с владельцев судов берут взятки за быструю регистрацию. «В этих условиях единственным способом хоть как-то восстановить порядок (...) стала регистрация судов», — утверждает дипломат.

Захарова также обвинила представителей Европы в том, что они «бросили все силы на удовлетворение растущих коммерческих аппетитов Киева».

В том же заявлении представитель ведомства написала, что в Киеве стремятся вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу», а ЕС потакает этому, заполняя свои хранилища дешевым зерном.

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Виктория Кондратьева
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