Генсек ООН призвал исполнять российскую часть зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш призвал исполнять российскую часть зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления за заседании Совета Безопасности (СБ) ООН призвал исполнять обе части зерновой сделки, в том числе российскую. Его слова передает РИА Новости.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Черноморская зерновая инициатива и меморандум о взаимопонимании по содействию экспорту российского продовольствия доказывают важность международного сотрудничества и кооперации при поддержке ООН.

«Они ясно демонстрируют, что такое сотрудничество необходимо для обеспечения большей безопасности и процветания для всех», — добавил Гутерриш. Он призвал к дальнейшему исполнению договоренностей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о стремлении Киева вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу». По ее словам, Украина хочет получить максимальную прибыль, поэтому не гнушается злоупотреблениями процедурой и взятками с судовладельцев.