Отбита атака надводных беспилотников в Севастополе

Губернатор Развожаев заявил об атаке двух надводных беспилотников на Севастополь

Черноморский флот отбил атаку двух надводных беспилотников в Севастополе на внешнем рейде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Повреждений объектов не зафиксировано.

Попытка атаки была предпринята в ночь на понедельник, 24 апреля. Дроны вблизи города были замечены в 3.30 утра

В результате один дрон был уничтожен, второй взорвался сам, заявил Развожаев.

О том, что российский флот отражает атаку надводных беспилотников, Михаил Развожаев сообщил ранее.

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.