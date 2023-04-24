Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:17, 24 апреля 2023Россия

Отбита атака надводных беспилотников в Севастополе

Губернатор Развожаев заявил об атаке двух надводных беспилотников на Севастополь

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Черноморский флот отбил атаку двух надводных беспилотников в Севастополе на внешнем рейде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Повреждений объектов не зафиксировано.

Попытка атаки была предпринята в ночь на понедельник, 24 апреля. Дроны вблизи города были замечены в 3.30 утра

В результате один дрон был уничтожен, второй взорвался сам, заявил Развожаев.

О том, что российский флот отражает атаку надводных беспилотников, Михаил Развожаев сообщил ранее.

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Начиненный взрывчаткой дрон-камикадзе упал в Подмосковье
Медведев порассуждал о Польше, Украине и «Ляхоукраине»
Три человека погибли во сне при пожаре в подъезде российской пятиэтажки
Взрыв во время отбитой атаки дронов на Севастополь попал на видео
Начато следствие из-за гибели трех россиян при обследовании затопленной баржи
Названа дата встречи министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана
Обезьяны убили трехлетнего мальчика камнем
Киркоров оценил возможность уехать из России
Трампа вызовут в суд по обвинению в изнасиловании в примерочной
В сети восхитились моложавой внешностью 72-летней актрисы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.