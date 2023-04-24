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04:49, 24 апреля 2023Россия

Черноморский флот уничтожил атаковавший Севастополь надводный беспилотник

Развожаев: Черноморский флот уничтожил атаковавший Севастополь надводный беспилотник

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Черноморский флот уничтожил один атаковавший Севастополь надводный беспилотник на внешнем рейде. Об этом сообщил в своем Telegram-канала губернатор города Михаил Развожаев.

Попытка атаки была предпринята в ночь на понедельник, 24 апреля, начиная с 3:30. Еще один дрон, по его словам, взорвался сам. Никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, добавил Развожаев.

О том, что российский флот отражает атаку надводных беспилотников, Михаил Развожаев сообщил ранее.

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.

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Марина Совина
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