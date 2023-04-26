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14:09, 26 апреля 2023Россия

В Крыму ответили на слова Киева о праве «уничтожить все» на полуострове

Крымский политик Гемпель заявил, что Зеленского ждет второй Нюрнбергский процесс

Фото: «Лента.Ру»

Президента Украины Владимира Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский процесс. Об этом, реагируя на слова Михаила Подоляка о праве Киева «уничтожить все» в Крыму, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.

Ранее советник главы офиса президента Украины заявил, что Киев имеет право «уничтожать все», что находится в Крыму, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. Тогда же Подоляк счел, что у Украины нет необходимости наносить удары по Москве.

«Это преступные заявления. Они лишь укрепляют нашу уверенность в необходимости проведения специальной военной операции до полной ликвидации преступного режима в Украине», — сказал крымский политик. По словам Гемпеля, Подоляку и его коллегам стоит помнить о судьбе руководства фашистской Германии, которая посягнула на территории Советского Союза.

Ранее на слова Подоляка также отреагировали в Госдуме. Депутат Леонид Ивлев ответил пословицей «Бодливой корове Бог рога не дает», подчеркнув, что заявление украинского политика является фашистским.

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Анастасия Шейкина
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