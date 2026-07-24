Синоптик Тишковец: Месячная норма осадков может выпасть в Москве за пять дней

В последнюю неделю июля на Москву обрушатся экстремальные дожди. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Заключительная неделя июля будет немного теплее, но с более интенсивными грозами и дождями… За пять рабочих дней на Москву выльется месячная норма осадков — до 80-88 миллиметров», — уточнил синоптик.

Тишковец спрогнозировал, что в среду и четверг, 29 и 30 июля, в столице возможны экстремальные ливни — за сутки может пролиться по 30-40 литров воды на квадратный метр.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что после выходных с кратковременными дождями в Москву снова придет летняя жара. Так, в понедельник и вторник, 27 и 28 июля, воздух в столице прогреется до плюс 27-28 градусов Цельсия.