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10:56, 26 апреля 2023Россия

В Госдуме ответили пословицей на слова Киева о праве «уничтожить все» в Крыму

Депутат Ивлев заявил, что Подоляк в суде ответит за слова о праве «уничтожить все» в Крыму
СюжетМинобороны:

Фото: «Лента.Ру»

Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о праве Киева «уничтожить все» в Крыму и Донбассе, является фашистским. Об этом, ответив на слова Подоляка пословицей, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, его цитирует РИА Новости.

Ранее Подоляк заявил, что Киев имеет право «уничтожать все», что находится в Крыму, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. Тогда же советник главы офиса президента счел, что у Украины нет необходимости наносить удары по Москве.

«Подоляке ответил бы старинной русской пословицей: "Бодливой корове Бог рога не дает". За подобные фашистские заявления Подоляке уготовано место на скамье подсудимых», — сказал депутат.

Парламентарий призвал Подоляка готовиться к суду и изучать протоколы Нюрнбергского процесса, подчеркнув, что Россия защищает все свои территории, в том числе новые регионы.

Ранее в Минобороны России заявили, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым чреваты негативными последствиями — в частности, они угрожают продлению зерновой сделки. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о продлении зерновой сделки, заявил, что оценивает такую возможность как неблагоприятную. По его словам, Москва продолжает наблюдать за событиями вокруг соглашения.

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Анастасия Шейкина
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