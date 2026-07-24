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12:48, 24 июля 2026Спорт

Оценены шансы Инфантино покинуть пост главы ФИФА

Аналитики оценили шансы на отставку главы ФИФА Инфантино коэффициентом в 5,26
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Raymond Carlin Iii / Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы Джанни Инфантино покинуть пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики оценили шансы на отставку чиновника коэффициентом в 5,26, что равняется 19 процентам, после сообщений о его возможном выдвижении на пост в ООН. Коэффициент на то, что Инфантино останется на своем посту, 1,23 (примерно 81 процент).

Ранее газета The New York Post сообщила, что президент США Дональд Трамп выдвинет Инфантино на пост генерального секретаря ООН. Для того чтобы получить эту должность, Инфантино необходимо заручиться голосами девяти из пятнадцати членов Совета Безопасности, пятеро из которых обладают правом вето. Затем выбранную кандидатуру должна утвердить Генеральная Ассамблея организации.

Срок полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.

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