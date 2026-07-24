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12:38, 24 июля 2026 (обновлено: 12:42, 24 июля 2026)Россия

Минобороны выпустило заявление о многотысячном налете беспилотников ВСУ на Россию

Минобороны: ВСУ за неделю выпустили в сторону России 5249 БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России за неделю тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 5249 беспилотников, 71 управляемую авиабомбу и 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Помимо того, российским военнослужащим удалось уничтожить две управляемые ракеты «Нептун», а также 13 крылатых ракет «Фламинго», добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали Ленинградская область, Крым и Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области.

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