Минобороны выпустило заявление о многотысячном налете беспилотников ВСУ на Россию

Минобороны: ВСУ за неделю выпустили в сторону России 5249 БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России за неделю тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 5249 беспилотников, 71 управляемую авиабомбу и 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Помимо того, российским военнослужащим удалось уничтожить две управляемые ракеты «Нептун», а также 13 крылатых ракет «Фламинго», добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали Ленинградская область, Крым и Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области.