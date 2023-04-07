Блинкен раскрыл сроки начала наступления ВСУ

Госсекретарь США Блинкен заявил о возможном наступлении ВСУ на фронте в ближайшие недели

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте может начаться в ближайшие недели. Сроки раскрыл госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ntv.

Дипломат отметил, что в вопросе возвращения контроля над Крымом Киев должен прислушиваться к мнению украинского народа, так как в стране демократический режим. «Эти решения должна принимать Украина. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев», — высказался он.

Американский госсекретарь подчеркнул, что цели стран, поддерживающих Украину в конфликте — помощь в подготовке наступления и наращивание среднесрочного и долгосрочного потенциала государства.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис предупредил, что наступление ВСУ на Крым обречено на крах в случае такого решения Зеленского. Он отметил, что украинская армия испытывает недостаток в живой силе, а также проблемы с мобилизацией дополнительных войск.