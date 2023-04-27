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11:22, 27 апреля 2023Бывший СССР

На Украине пообещали начать контрнаступление скрытно

Министр обороны Украины Резников пообещал, что ВСУ начнут контрнаступление скрытно

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется скрытно, что должно гарантировать его успех. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр обороны республики Алексей Резников.

По его словам, украинцам не стоит ждать начала операции и завышать планку на его счет — оно якобы начнется раньше, чем об этом станет известно общественности.

«Никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно», — сказал Резников.

Он также пообещал, что власти Украины не будут делать каких-либо заявлений, которые могут раскрыть детали готовящейся атаки. «Мы точно не скажем, когда, как и где», — подчеркнул министр.

Ранее американский генерал Кристофер Каволи, занимающий пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщил, что США и Украина совместно работали над подготовкой к контрнаступлению. Он заверил, что, благодаря помощи союзников, оно станет внезапным для России.

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Алевтина Запольская
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