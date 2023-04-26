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17:22, 26 апреля 2023Бывший СССР

Слова Подоляка о праве «уничтожать все» в Донбассе назвали в ЛНР геноцидом

Омбудсмен ЛНР Сердюкова назвала геноцидом слова Подоляка о Крыме и Донбассе
Виктория Сердюков

Виктория Сердюков. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова назвала призывом к геноциду слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявившего о праве Киева «уничтожать все в Крыму и Донбассе». Ее слова приводит РИА Новости.

«Это нарушение международного гуманитарного права. Даже за выступление, которое по сути можно расценивать как призыв к геноциду, они должны быть осуждены», — высказалась омбудсмен. При этом она также указала на положительный момент таких слов, посчитав, что они могут лечь в основу военного трибунала в отношении украинских властей.

Ранее Подоляк заявил, что Киев «имеет право уничтожать все», что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он выразил убеждение, что такие действия гарантируются Украине международным правом.

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Антон Похиляк
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