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19:15, 16 июля 2026МирЭксклюзив

В Сербии раскрыли истинную цель встречи Вучича с Зеленским

Политик Йованович: Вучич приехал в Киев, чтобы добиться членства Сербии в ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич приехал в Киев, чтобы добиться от Брюсселя вступления в Европейский союз (ЕС), который фактически ведет против России конфликт. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины Милош Йованович.

«Присутствие Вучича в Киеве является логическим следствием официальной политики европейской интеграции. Сербия хочет стать членом Евросоюза, а он поддерживает Киев и находится практически в прямом противостоянии с Россией», — сказал глава партии.

По его словам, вступление Сербии в Евросоюз будет лишь противоречить национальным интересам Белграда. Йованович подчеркнул, что балканской республике следует сохранять нейтральный статус.

15 июля Вучич посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик выразил надежду на то, что страны поддержат друг друга «на европейской дороге» и увеличат двустороннее сотрудничество, несмотря на возможные дискуссии между Киевом и Белградом. Кроме того, он заявил о поддержке «суверенитета и территориальной целостности Украины».

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