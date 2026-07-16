«Это катастрофа для нашей страны». Вучич приехал в Киев и поддержал Зеленского. Почему в Сербии этим недовольны?

Политик Йованович: Вучич приехал в Киев, чтобы добиться членства Сербии в ЕС

Лидер Сербии Александр Вучич приехал в Киев, чтобы добиться от Брюсселя вступления в Европейский союз (ЕС), который фактически ведет против России конфликт. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и бывший кандидат в президенты страны Милош Йованович.

Присутствие Вучича в Киеве является логическим следствием официальной политики европейской интеграции. Сербия хочет стать членом Евросоюза, а он поддерживает Киев и находится практически в прямом противостоянии с Россией Милош Йованович лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины

15 июля Вучич посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он приехал, чтобы принять участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина».

Политик выразил надежду на то, что страны поддержат друг друга «на европейской дороге» и увеличат двустороннее сотрудничество, несмотря на возможные дискуссии между Киевом и Белградом. Кроме того, он заявил о поддержке «суверенитета и территориальной целостности Украины».

Это не первый визит сербского лидера на Украину. 11 июля 2025 года он приезжал в Одессу, где пообещал выделить средства на восстановление нескольких городов, а также назвал Украину «другом» Сербии

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вучичу пообещали катастрофу за сближение с ЕС и НАТО

Также президент Сербии допустил членство страны в НАТО. 14 июля Вучич заявил, что балканская республика может войти в Североатлантический альянс, если он этого захочет.

«Если бы я хотел, чтобы мы вступили в НАТО, нас бы приняли сразу же», — подчеркнул глава государства. При этом он напомнил о проводимой Белградом политике военного нейтралитета, добавив, что не собирается втягивать Сербию в конфликты. Кроме того, сербский лидер раскритиковал поддерживающую Украину «коалицию желающих».

Как указал Йованович, политика Вучича на сближение с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом может привести к самым негативным для Белграда последствиям.

Мы считаем, что членство Сербии в ЕС будет катастрофическим для нашей страны. И мы категорически против этого Милош Йованович лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины

Как в Сербии относятся к отношениям Вучича с Западом?

Как указал Йованович, сербский народ недоволен политикой Вучича по отношению к Западу и России.

Большинство сербских граждан испытывают большие опасения по поводу членства в ЕС и выступают против условий, которые постоянно навязываются Сербии из Брюсселя Милош Йованович лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины

По словам политика, Сербия должна сохранять хорошие отношения как с Россией, так и с Евросоюзом. Но членство в европейском объединении — это опасный и невыгодный шаг.

«Сотрудничество с ЕС необходимо и желательно, но членство, несомненно, принесет больше вреда, чем пользы. Сербия должна оставаться самостоятельной, нейтральной в военном плане, основывать свою политику на национальных интересах, в том числе по проблеме Косово. Все это возможно только в том случае, если Сербия останется вне ЕС», — подчеркнул лидер партии.

Йованович также обратил внимание, что Сербии предстоят геополитически важные президентские и парламентские выборы. По его словам, они сыграют большую роль во внешнеполитическом будущем республики, в том числе по отношениям с Россией, Украиной и ЕС.

Досрочные выборы в Сербии 2026 года 27 июня Вучич заявил, что в «ближайшие недели» собирается покинуть пост президента Сербии. Его срок истекал только в мае 2027 года. Однако теперь в Сербии должны осенью состояться досрочные выборы, на которых изберут нового главу государства. При этом уходящий в отставку президент анонсировал и досрочные парламентские выборы. По его словам, они также должны состояться осенью. На данный момент остается неясно политическое будущее самого Вучича. Он не имеет конституционного права баллотироваться на третий президентский срок. Однако он намерен активно помогать своей правящей Сербской прогрессивной партии. Он также рассматривает возможность выдвижения на пост премьер-министра, что позволит ему сохранить в стране власть. Окончательное решение по кандидатуре главы правительства должно быть объявлено в конце июля 2026 года.

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Как в России реагируют на действия Вучича?

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил в беседе с «Лентой.ру», что в

России слышат заявления Вучича о поддержке Украины.

«Мы понимаем, что Сербия — дружественная нам страна. И сербы поистине любят Россию и помнят ту помощь, которую оказывала Россия. Как могла, оказывала. Как могла, поддерживала. Народ сильно поддерживал Сербию во время натовской угрозы. Хотя Россия оказала совсем незначительную помощь, но россияне всегда стояли на стороне сербов. Это помнят», — заметил Чепа.

По словам депутата, последнее время президент Сербии делает странные заявления.

«Эти заявления далеко не соответствуют пожеланиям людей. Это на его совести. Конечно, мы это все слышим, все видим и делаем соответствующие выводы», — заключил он.

Визит Вучича в Киев также прокомментировали в Кремле. 15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не передавала никаких сообщений Зеленскому через президента Сербии.

«Нет, никаких посланий мы не передавали», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной передаче сообщений Зеленскому через Вучича.