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19:24, 16 июля 2026Экономика

Федеральную трассу пообещали расширить до шести полос

Вице-премьер Хуснуллин: Трассу М-3 «Украина» расширят до шести полос в 2026 году
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Петр Чернов / РИА Новости

Федеральную трассу М-3 «Украина», которая соединяет Москву с границей Белоруссии, пообещали расширить до шести полос в 2026 году. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В этом году у нас два исторических направления: мы расширяем дорогу до Беларуси, трассу М-3 "Украина" расширяем до шести полос. И в этом году введем тоже с участием внебюджетных денег Южно-Лыткаринскую дорогу в Московской области», — сообщил зампред правительства.

Хуснуллин также рассказал о планах продлить скоростную автодорогу М-12 «Восток» до Тюмени в декабре 2026 года. Вице-премьер добавил, что сейчас также ведется строительство автомобильных обходов Тюмени, Омска и Новосибирска.

В целом Хуснуллин отметил хорошие темпы работ в этой сфере — по его словам и ремонт, и создание новых дорог в стране идут по плану.

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