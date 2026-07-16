Россия обеспокоилась дрейфом одной страны в сторону НАТО

МИД РФ выразил озабоченность углублением военного сотрудничества Южной Кореи и НАТО

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность углублением военного сотрудничества Южной Кореи и НАТО. Об этом говорится в заявлении дипведомства, опубликованном по итогам встречи замглавы МИД РФ Андрея Руденко с послом Республики Корея (РК) в Москве Ли Сок Пэ.

«С российской стороны была высказана серьезная озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО, свидетельством чего являются, в том числе, практические шаги РК по углублению военного и военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом, последствия которого несут угрозу безопасности России», — сказано в тексте.

В МИД также подчеркнули недопустимость превращения Южной Кореи в соучастницу процесса перевооружения НАТО, отметив, что альянс открыто провозгласил подготовку к войне с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры, включая асимметричные, в случае участия Южной Кореи в поставках для Киева в рамках инициативы НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, Список приоритетных потребностей Украины).