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19:22, 16 июля 2026Мир

Россия обеспокоилась дрейфом одной страны в сторону НАТО

МИД РФ выразил озабоченность углублением военного сотрудничества Южной Кореи и НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность углублением военного сотрудничества Южной Кореи и НАТО. Об этом говорится в заявлении дипведомства, опубликованном по итогам встречи замглавы МИД РФ Андрея Руденко с послом Республики Корея (РК) в Москве Ли Сок Пэ.

«С российской стороны была высказана серьезная озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО, свидетельством чего являются, в том числе, практические шаги РК по углублению военного и военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом, последствия которого несут угрозу безопасности России», — сказано в тексте.

В МИД также подчеркнули недопустимость превращения Южной Кореи в соучастницу процесса перевооружения НАТО, отметив, что альянс открыто провозгласил подготовку к войне с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры, включая асимметричные, в случае участия Южной Кореи в поставках для Киева в рамках инициативы НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, Список приоритетных потребностей Украины).

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