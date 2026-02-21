Захарова высказалась об участии Южной Кореи в поставках для Украины

Захарова: Россия примет меры в случае участия Южной Кореи в поставках для Киева

Россия примет ответные меры, включая асимметричные, в случае участия Южной Кореи в поставках для Киева в рамках инициативы НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, Список приоритетных потребностей Украины). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что возможное участие Южной Кореи в PURL будет лишь отдалять перспективы урегулирования украинского конфликта.

Ранее стало известно, что свой вклад в программу поддержки Украины PURL решило внести правительство Японии. Сообщалось, что деньги Токио пойдут исключительно на покупку нелетального оборудования и снаряжения для Вооруженных сил Украины.