Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:58, 21 февраля 2026Мир

Захарова высказалась об участии Южной Кореи в поставках для Украины

Захарова: Россия примет меры в случае участия Южной Кореи в поставках для Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Россия примет ответные меры, включая асимметричные, в случае участия Южной Кореи в поставках для Киева в рамках инициативы НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, Список приоритетных потребностей Украины). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что возможное участие Южной Кореи в PURL будет лишь отдалять перспективы урегулирования украинского конфликта.

Ранее стало известно, что свой вклад в программу поддержки Украины PURL решило внести правительство Японии. Сообщалось, что деньги Токио пойдут исключительно на покупку нелетального оборудования и снаряжения для Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный связал контроль над Карповкой с подготовкой к полному освобождению Донбасса

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Разведка США заявила о создании в Китае ядерного оружия нового поколения

    Россиянка сравнила празднование Дня святого Валентина в США и у себя на родине

    В России бензин останется безалкогольным

    Кулеба рассказал о «прощании» Байдена с Украиной за два дня до СВО

    Фицо резко высказался о Зеленском из-за его действий после озвученной позиции по Украине

    Лыжник Коростелев занял пятое место в марафоне на Олимпиаде

    Лыжник Клебо завоевал шесть из шести золотых наград на Олимпиаде-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok