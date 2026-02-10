Умер адвокат Генрих Падва

07:39, 10 февраля 2026Мир

Япония закупит для Украины нелегальное снаряжение

Правительство Японии закупит для Украины нелетальное снаряжение в рамках PURL
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Правительство Японии решило внести свой вклад в программу поддержки Украины PURL, которую создал НАТО. В ее рамках страна закупит снаряжение американского производства, чтобы затем передать его Киеву, передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Отмечается, что деньги Токио пойдут исключительно на покупку нелетального оборудования и снаряжения для украинской стороны. Оно включает радиолокационные системы и бронежилеты. Япония успела сообщить об этом Киеву, а такде ряду стран — членов НАТО.

До этого генсек Североатлантического альянса Марк Рютте призвал страны НАТО «покопаться в запасах», чтобы найти оружие для Киева. Ранее он обвинил некоторых членов НАТО в том, что они не хотят закупать у США оружие для Украины.

