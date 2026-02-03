Реклама

Рютте сделал признание о закупках оружия для Украины

Рютте: Не все страны НАТО хотят закупать у США оружие для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Не все страны НАТО хотят закупать у США оружие для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). С таким признанием выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL. И вы правы, существует проблема распределения бремени», — подчеркнул Рютте.

По словам генсека альянса, ряд стран-членов НАТО вносят существенный вклад в инициативу. В то же время другие «ничего не делают».

Ранее Рютте заявил, что достижение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине потребует принятия трудных решений.

