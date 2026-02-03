Реклама

Генсек НАТО предрек трудные решения для мира на Украине

Рютте: Достижение мирного соглашения по Украине потребует трудных решений
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Достижение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине потребует принятия трудных решений. Об этом предупредил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во время выступления в Верховной Раде, сообщает Reuters.

В своей речи генсек НАТО также отметил, что программа закупок вооружений Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) на данный момент обеспечивает 90 процентов сил противовоздушной обороны Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев 3 февраля. У него запланированы переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Выступая в Верховной Раде, Рютте заявил, что после заключения мирного соглашения войска стран Североатлантического альянса появятся на Украине. По его словам, те страны — участницы НАТО, которые не дадут согласие на отправку своих военных контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».

