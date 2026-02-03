FT: Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте прибыл в Киев. Об этом сообщает корреспондент газеты The Financial Times (FT) Кристофер Миллер в своем аккаунте социальной сети Х.

«Генсек НАТО прибыл в Киев во вторник утром (...). Рютте встретится с [президентом Украины Владимиром] Зеленским позже в тот же день», — отмечается в публикации.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Рютте выступит в Верховной раде во вторник, 3 февраля.

26 января генсек НАТО заявил, что тихо работает над снятием ограничений на применение Украиной поставленного западными странами дальнобойного оружия против России.