Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 3 февраля 2026Мир

Рютте прибыл в Киев

FT: Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте прибыл в Киев. Об этом сообщает корреспондент газеты The Financial Times (FT) Кристофер Миллер в своем аккаунте социальной сети Х.

«Генсек НАТО прибыл в Киев во вторник утром (...). Рютте встретится с [президентом Украины Владимиром] Зеленским позже в тот же день», — отмечается в публикации.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Рютте выступит в Верховной раде во вторник, 3 февраля.

26 января генсек НАТО заявил, что тихо работает над снятием ограничений на применение Украиной поставленного западными странами дальнобойного оружия против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный ответ через 72 часа. Киев и Запад согласовали план на случай нарушения мира на Украине. Что на это ответили в России?

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Новак заявил об излишках бензина в России

    Служитель РПЦ высказался о продаже святой воды

    В Кремле высказались об ответе США на предложение Путина

    В стране Европы туристов обязали платить за бросание монет в фонтан

    В России отреагировали на информацию о плане военного ответа Украины, США и Европы

    Нолана раскритиковали за темнокожую актрису в «Одиссее»

    В Москве прошла самая холодная ночь с начала зимы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok