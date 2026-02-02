Реклама

Генсек НАТО выступит в Верховной Раде

Генеральный секретарь НАТО Рютте выступит в Верховной Раде 3 февраля
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступит в парламенте Украины 3 февраля. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Завтра в Верховной Раде Украины выступит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте», — написал он.

3 февраля состоится открытие состоится церемония открытия сессий Верховной Рады, которая проходит в первый вторник каждого февраля и сентября. Гончаренко назвал завтрашний день интересным и призвал следить за трансляцией заседания в его канале.

Ранее сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что власти ФРГ должны заблокировать вступление Украины в Евросоюз (ЕС) и НАТО. По ее словам, это шаги к завершению конфликта.

